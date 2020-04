Régimes territoriale : plus de 3 millions de retraités de droit direct

Publié le 16/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

ErikaWittlieb - Pixabay - CC by 2.0

La Drees vient de publier une « photo » actualisée à fin 2018 des régimes de retraite français, dont la CNRACL, l'Ircantec et l'Erafp. Des données brutes, qui doivent servir au pilotage du système, voire à décider de le réformer... ou pas.

Que la réforme des retraites soit enterrée ou relancée après la crise sanitaire, le choix de le faire comme le pilotage du système nécessitent les données les plus actualisées. C’est ce à quoi veille la Drees, qui vient de publier des chiffres détaillés sur les effectifs de retraités, les montants de pension et les âges de départ à la retraite, tous régimes confondus et par régime de retraite, à fin 2018.

L’ensemble de ces régimes compte à cette date 16,4 millions de retraités de droit direct, un nombre en augmentation de 1,3 % par rapport à fin 2017, ce qui correspond à la tendance des dernières années.

Femmes et poly-pensionnés majoritaires

Parmi cette population, les trois régimes concernant la fonction publique territoriale rassemblent 3,1 millions de retraités de droit ...

