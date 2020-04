Une main de maître pour mener la stratégie du 2.0

Chef de projet en communication numérique

Publié le 24/04/2020 • Par Françoise Sigot • dans : France, Toute l'actu RH

Accompagnant la montée en puissance des outils de communication digitaux, les chefs de projet en communication numérique ont le vent en poupe au sein des collectivités de toute taille.

Selon le dernier « Observatoire socialmedia des territoires », publié en décembre 2018, la totalité des régions, départements, métropoles et grandes villes ainsi que 90 % des intercommunalités disposent d’un site internet. Et ces collectivités sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux.

Pour accompagner ces stratégies de déploiement digital et alimenter ces nouveaux canaux de communication, les collectivités sont en quête de compétences pointues. Parmi les profils recherchés, le chef de projet en communication numérique est l’un des plus courus. Titulaires ou contractuels, ils doivent faire preuve de réactivité pour satisfaire les internautes friands d’informations « chaudes », surtout en cas de crise.

Mais ils doivent aussi prendre du recul face aux réactions véhiculées sur les ...

