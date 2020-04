Après un mois de crise sanitaire, quel bilan pour les sapeurs-pompiers ?

Sécurité civile

Publié le 15/04/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un entretien à la Gazette, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione, livre son analyse sur la collaboration entre les sapeurs-pompiers et les services de la santé, l’organisation de la gestion de crise sur le terrain ou encore le dépistage de la population dans la perspective du déconfinement.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les sapeurs-pompiers sont en première ligne. Pour le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), Grégory Allione, cela illustre leur rôle de « soldat de la santé » et leur capacité d’anticipation dans la protection de la population. Il estime ainsi qu’il faut davantage écouter les acteurs de terrain pour une planification de l’action au plus près des territoires.

Le rôle des sapeurs-pompiers dans la crise que nous vivons actuellement est une parfaite illustration de leur rôle sanitaire…

Quand on sait qu’au quotidien les sapeurs-pompiers interviennent toutes les 7 secondes, et que cela représente 3,5 millions d’interventions consacrées au secours d’urgence aux personnes par an, il est évident que les ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier