Urbanisme : un projet d’ordonnance revient sur les délais accordés

Crise sanitaire

Publié le 15/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Un projet d'ordonnance présenté en conseil des ministres le 15 avril réduit d'un mois les délais qui avaient été accordés aux services instructeurs des autorisations d'urbanisme.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un projet d’ordonnance a été présenté ce mercredi 15 avril en conseil des ministres par la garde des Sceaux et les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault et Julien Denormandie.

L’objectif de ce texte est de corriger les dispositions de l’ordonnance du 25 mars, qui posaient des « difficultés pour assurer la stabilité des secteurs de la construction et du BTP », dont le secteur représente 11% du PIB, selon le ministère de la cohésion des territoires.

Des délais accordés finalement amputés

Ce texte réduit les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme qui avaient été octroyés par l’ordonnance du 25 mars. Celle-ci était intervenue pour ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers