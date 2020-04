Tout ce qu’il faut savoir pour mettre en œuvre une rupture conventionnelle

Réforme de la fonction publique

Publié le 15/04/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu RH

Instaurée par la loi de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle est le seul mode de sortie de fonctions reposant sur un commun accord des parties. Le dispositif, pour le moment à l'essai, est ouvert aux fonctionnaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. La convention de rupture conventionnelle passée avec un agent public est immédiatement applicable, sans avoir à être homologuée.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Avocate, cabinet Goutal, Alibert et associés

Spécifier les agents concernés

Inspiré du droit du travail, l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dite « TFP », instaure un nouveau mode de sortie de fonctions des agents publics, exclusif des autres cas de cessation définitive de fonctions que sont l’admission à la retraite, la démission, le licenciement et la révocation : la rupture conventionnelle. Ce dispositif permet de « convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions ». Il est consenti à la fois par l’agent et l’administration sans pouvoir être imposé, l’objectif étant de favoriser la mobilité et d’accompagner les transitions professionnelles des agents publics.

Il est ouvert, à titre expérimental, du 1er janvier 2020 ...