Le nouveau projet de loi de finances rectificative prévoit une récession record

Coronavirus

Publié le 15/04/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Moins d’un mois après la présentation du premier projet de loi de finances rectificative pour 2020 en conseil des ministres, les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin en présentent un nouveau bien moins optimiste pour réagir à la crise sanitaire du Covid-19.

Les finances publiques risquent de fortement se dégrader dans les prochaines semaines selon les dernières prévisions du gouvernement basées sur une hypothèse de huit semaines de confinement. Dans le nouveau projet de loi de Finances rectificative (PLFR2) qui sera voté en urgence ce vendredi 17 avril à l’Assemblée nationale et mardi 21 avril au Sénat, le gouvernement estime que la crise sanitaire entraînera dans l’économie une baisse de 8% du PIB en 2020, contre -1% dans le PLFR1, et devrait fortement creuser le déficit, à -9 % du PIB, contre -3,9 % dans le PLFR1. Il ressort à – 183,5 Mds€, en dégradation de 90,3 Mds€ par rapport à la prévision de la loi de finances initiale pour 2020 et de 74,4 Mds€ par rapport au PLFR1. Le texte précise aussi que « la prévision de ...