Quelle méthodologie pour la future élaboration d’un « budget vert » ?

Budget

Publié le 15/04/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

Réponse du ministère de l’action et des comptes publics : En septembre dernier, lors de la remise du rapport conjoint Inspection générale des finances (IGF) – Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sur la budgétisation verte, le ministre de l’action et des comptes publics s’est engagé à publier un « budget vert » dès le projet de loi de finances (PLF) pour 2021.

Ce dernier doit permettre de recenser l’impact environnemental, positif ou négatif, des dépenses du budget de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales. Il constituera, par ailleurs, la contribution française à l’initiative de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le « Paris collaborative on green budgeting ».

Dans cette perspective, la méthodologie proposée par la mission IGF-CGEDD a été présentée auprès du Conseil national pour la transition écologique (CNTE), du Comité pour l’économie verte (CEV) et du Haut conseil pour le climat (HCC). Ces organismes ont été invités à faire part de leurs commentaires avant fin janvier 2020.

En parallèle, un groupe de travail interservices, composé de membres du commissariat général au développement durable (CGDD) ; de la direction du budget (DB) ; de la direction de la législation fiscale (DLF) et de la direction générale du Trésor (DG Trésor) a été constitué.

Sur la base de la méthodologie proposée par la mission conjointe IGF-CGEDD, ce groupe de travail s’attachera d’ici le printemps prochain à proposer une cotation de l’ensemble des dépenses et des recettes de la loi de finances en cours. Les commentaires formulés par les trois organismes précités ainsi que les échanges avec les parlementaires pourront alimenter les travaux conduits par l’administration et éclairer le traitement méthodologique des sujets qui peuvent être sujets à débat.

Ces cotations seront ensuite intégrées dans le processus budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 et permettront la publication d’un « budget vert » à l’automne prochain, en annexe du PLF. Le Haut conseil pour le climat, sera associé et informé au même titre que le CNTE et le CEV de l’avancée des travaux, notamment s’agissant de l’établissement de la méthodologie appliquée à l’ensemble du budget de l’État ainsi qu’à ses principaux opérateurs.

Le caractère progressif de la démarche, souligné par la mission IGF-CGEDD, tient au fait que la méthodologie retenue pour l’établissement d’un « budget vert » pourra opportunément être enrichie au fil des années, en particulier pour recenser avec précision l’impact environnemental de dépenses transversales comme les dépenses d’immobilier ou de fonctionnement, ainsi qu’à l’ensemble des opérateur de l’Etat.