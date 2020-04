Les collectivités prêtent main forte au dépistage

Accueil

Publié le 15/04/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : A la une, France

Pour préparer le déconfinement, départements et régions focalisent leurs efforts sur le dépistage alors que communes et intercos appuient les médecins et les infirmiers libéraux pour faire fonctionner des centaines de dispensaires.