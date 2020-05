Finances locales

Unies face aux banques, des collectivités plus fortes pour gérer leur dette

Publié le 14/05/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Innovations et Territoires

Konstantin Postumitenko/Adobestock

En matière de dette, les collectivités se sentent parfois fragilisées pour définir leurs besoins d’emprunt, trouver le bon financement ou revoir leur encours. La mutualisation – par exemple entre une intercommunalité et ses membres de taille différente – peut les aider à y faire face. Les outils sont plus ou moins intégrés : conseils aux communes, logiciel partagé, services mutualisés… Et chaque collectivité reste maîtresse de sa dette.

