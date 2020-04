N’oublions pas les exclus du numérique !

Crise sanitaire

Publié le 17/04/2020 • Par Hélène Girard Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Les structures accueillant du public ayant fermé en raison du confinement, les collectivités redoublent d’efforts pour que les personnes éloignées du numérique aient toujours accès à leurs droits.

Face à une crise sanitaire inédite, les plans de continuité d’activité se sont mis en place, en grande partie grâce au numérique, pour pallier la fermeture des lieux publics comme les centres communaux d’action sociale (CCAS), maisons de service au public et France services, bibliothèques…

Une situation qui fragilise l’accès aux droits de certains publics, 13 millions d’habitants demeurant éloignés du numérique en France. Et même pour ceux qui disposent d’internet et d’un équipement à domicile, la situation est loin d’être évidente. « Il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui utilisent internet peuvent être touchées par une forme de fracture numérique, rappelle Florence Durand-Tornare, fondatrice et déléguée générale de l’association Villes internet, qui rassemble 450 collectivités et plus de 8 000 élus. Par exemple, certains jeunes savent jouer sur un smartphone, aller sur des réseaux sociaux, mais ne sauront pas effectuer une démarche en ligne pour accéder à un droit. »

Le Défenseur des droits Jacques Toubon, sollicité par « La Gazette », relève que « les personnes les plus fragiles, qui éprouvaient déjà des difficultés pour accéder à leurs droits, peuvent, lorsque leur accès au numérique est limité, être en grande difficulté si l’on ne tient pas compte de leur situation réelle ».

Les structures accompagnant d’ordinaire ces publics tâchent donc de trouver des solutions, comme au CCAS d’Amiens (132 900 hab.), qui a su développer en amont une politique ambitieuse pour lutter contre l’exclusion. Selon la collectivité, la clé du succès réside dans la prise de contact avec les publics déjà identifiés, en l’occurrence 12 000 seniors touchés par l’illectronisme, et 1 500 personnes domiciliées (n’ayant pas de logement fixe, dont 900 ont un téléphone portable).

« L’idée est de contacter tout le monde au téléphone une fois et de leur indiquer, par un SMS ou un message vocal, qu’ils peuvent appeler le numéro vert que nous avons déployé, explique Catherine Girard, directrice du CCAS. Avec le maillage que nous avons mis en place, nous faisons tout pour laisser le moins de gens au bord du chemin. » Et d’ajouter : « Nous vivons une sorte de moment suspendu où il faut être prêt à tout et où la réponse à apporter à nos publics doit être la plus immédiate possible. Les solidarités de famille et de voisinage jouent, mais reste une interrogation : où sont-ils ? que font-ils ? »

Tutoriels et hotline

Le département de la Nièvre a, quant à lui, réactivé une hotline que les habitants ont la possibilité de joindre pour faire part de leurs « besoins d’accompagnement dans les usages du numérique » à un médiateur « qui fera tout son possible pour [les] aider à distance », indique la collectivité sur son site internet.

Autre initiative, celle de Martigues (49 400 hab., Bouches-du-Rhône) dont l’espace public numérique publie une vidéo sous la forme d’un tutoriel consacré à une démarche administrative à réaliser en ligne : comment simuler sa retraite, comment télécharger son attestation CAF… L’idée est relayée par Hub du Sud, l’un des hubs territoriaux pour un numérique inclusif.

Au niveau national, soutenue par l’Etat, la société coopérative d’intérêt collectif La Mednum, qui regroupe 70 sociétaires et 4 500 acteurs de la médiation numérique en France, a par ailleurs déployé un site, « Solidarité-numerique », et un numéro dédié pour accompagner les usagers à distance. Médiateurs numériques, salariés, bénévoles, travailleurs sociaux… Tous étaient invités à rejoindre le mouvement, y compris les agents des maisons France services, dont les portes sont closes.

« Cent quinze agents France services ont répondu à cet appel, la plateforme recevant plus de 1 500 appels par jour. Les autres agents sont joignables à leur domicile pour garantir par téléphone l’accueil des usagers dans leurs démarches », précise le cabinet de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault.

Réflexion nationale après la crise

Les bibliothèques, engagées depuis longtemps auprès des personnes éloignées du numérique, ont fait preuve d’inventivité pour multiplier les ressources en ligne pour leur public habituel, «mais il est vrai que, dans l’urgence, nous n’avons pas vu que certaines personnes peu équipées ou peu à l’aise avec le numérique restaient sur le côté », observe Amandine Jacquet, bibliothécaire formatrice.

Une réalité apparue au grand jour. Dans son enquête flash sur « l’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur l’offre numérique des bibliothèques territoriales », le ministère de la Culture note que « la médiation à distance passe aussi par l’accompagnement des usagers en difficulté avec le numérique ». Certains médiateurs en bibliothèque ont aussi répondu à l’appel de « Solidarité-numérique ». Une fois la crise sanitaire passée, selon Amandine Jacquet « il faudra une réflexion au niveau national avec tous les partenaires concernés ».

Le défenseur des droits appelle à une adaptation La dématérialisation déployée dans les collectivités a permis d’assurer la continuité du service public en cette période de crise sanitaire et de confinement. Mais avec la fermeture de nombreux lieux physiques accueillant du public, comme les maisons de services au public, se pose la question du maintien de l’accès aux droits pour les plus fragiles. « La transformation des conditions d’accès aux services publics que nous connaissons dans cette période doit donc inciter l’ensemble des acteurs publics à adapter et améliorer les services numériques qui existent ou se mettent en place », estime le Défenseur des droits, Jacques Toubon.