Mobilités

Transports publics : « Il y a un enjeu de sécurisation des contrats »

Publié le 15/04/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

Didier Mandelli

Pour faire face à la crise sanitaire, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a nommé une série de référents sur les différents secteurs qu’elle couvre habituellement. Didier Mandelli, sénateur (LR) de Vendée et ancien rapporteur du projet de loi d’orientation sur les mobilités, s’est naturellement vu confier le secteur des transports et de la logistique. Il répond à La Gazette sur les impacts de la crise sanitaire sur les services locaux de transports, et notamment sur les aspects économiques.

Mobilité - transports

Transport public