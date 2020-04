La mise à disposition de pâturages et de terres arables, un vrai coup de pouce aux agriculteurs

Publié le 23/04/2020

Pour faire face au coût élevé des terres agricoles, la commune de Valbonne acquiert et propose des terrains aux agriculteurs.

Chiffres-clés Surface mise à disposition : 31 ha de surface pâturable, 1 500 m2 de terre cultivable et 1 060 m2 (poulaillers et hangar).

[Valbonne, Alpes-Maritimes, 13 300 hab.] Dans les Alpes-Maritimes, les terres agricoles sont rares et hors de prix. De quoi décourager les jeunes agriculteurs. Le prix du foncier agricole peut y atteindre 100 euros du mètre carré (pour une moyenne nationale de 5,90 euros). Dans le pays de Grasse, il avoisine les 20 euros le mètre carré. Pour contrer ces coûts prohibitifs à l’installation de jeunes exploitants agricoles, la mairie de Valbonne et d’autres s’engagent pour acquérir ces terres. « Pour les communes, c’est avant tout un choix politique car les loyers payés par les agriculteurs sont trop faibles pour en faire un argument économique », explique Jérôme Coche, élu référent « installation » de la chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes.

A quelques kilomètres de la fourmilière de Sophia Antipolis, Françoise et Emmanuel Dürst se sont installés dans une chèvrerie construite par la mairie de Valbonne-Sophia Antipolis, sur un ancien terrain racheté à l’ Inrae . Ils vivent dans un logement situé sur le même terrain, également loué à la mairie. Ils élèvent 80 chèvres, des oies, des moutons et quelques chiens de troupeaux, et vivent de leurs produits fromagers vendus directement à la ferme.

« Auparavant, nous étions salariés agricoles.

