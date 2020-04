Décryptage des impacts financiers de l’ordonnance Covid-19 sur les concessions

Coronavirus

Le Club Finances publie l'analyse de FCL-Gérer la cité, société de conseil auprès des décideurs publics, sur les incidences du la crise du Covid-19 sur les contrats publics. Thierry Ledunois, Adrien Rohmer et Damien Studer, directeurs de mission et associés du cabinet, décryptent l’ordonnance du 25 mars 2020, pour les aspects spécifiques aux contrats de concessions de service public.

La crise sanitaire mondiale du coronavirus atteint tous les secteurs de l’économie y compris les services publics locaux. L’exemple le plus visible est celui des transports urbains pour lesquels l’impact se situe à un double niveau :

une baisse de la fréquentation et donc des recettes liées aux limitations des déplacements du fait des mesures de confinement couplée ;

à une adaptation du plan de transport qui réduit les services réalisées (impact sur les charges variables).

Covid-19 : Les conséquences sur le financement des budgets transports

Si l’exemple du transport est frappant, tous les secteurs sont concernés : eau et assainissement, déchets, équipements sportifs et culturels, ports et aéroports, crèches, restauration collective, etc.

Face à cette situation le gouvernement a très ...