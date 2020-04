Coronavirus : quelles conditions de financement pour les collectivités ?

Financement

Publié le 15/04/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l'heure du confinement, la Fintech Finance Active dresse un état des lieux des conditions de financement sur le secteur public, très impacté par les mouvements de marché récents.

Resserrement des conditions financières mais des banques toujours présentes pour assurer la liquidité

Il existe autant de situations que de rencontres, dans une relation entre emprunteur et prêteur. Chaque rencontre est unique car une même collectivité ne sera pas perçu de manière identique par tous les préteurs. Inversement toutes les banques n’ont pas les mêmes objectifs de production de crédit par secteur, le même coût de la ressource, la même visibilité…

Cependant, le résultat des analyses d’offres de financement long terme est plutôt clair : les taux auxquels les collectivités locales et établissement de santé peuvent prétendre ont quasiment été multipliés par deux ! Le contexte sanitaire, économique et financier est assez complexe et mouvant mais les marchés de taux semblent ...