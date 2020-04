Coronavirus

En ces temps de confinement, les agents publics assurent sur le terrain, souvent dans des conditions difficiles, la continuité des services essentiels, et bien souvent le seul contact avec des publics isolés et fragiles : policiers municipaux, agents des centres de santé et des CCAS, employés de la propreté et de collecte des déchets, ou le portage de repas à domicile… sont particulièrement exposés.

Quels sont les responsabilités, droits et devoirs de l’employeur public et des agents dans cette crise épidémique ?

Comment assurer une protection optimale des agents et des citoyens ? Quelles pratiques pour réduire le risque Covid-19 ?

