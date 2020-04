Crise sanitaire

Commandes de masques : les collectivités s’expliquent avec l’État

Le 1er et le 5 avril, les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et le département des Bouches-du-Rhône ont vu la Préfecture du Grand Est réquisitionner, sans concertation, deux commandes de masques qu'elles avaient passé ensemble. Depuis, le gouvernement a évoqué une « méthode inopportune » et s'est expliqué avec les associations d'élus.

