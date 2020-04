Coronavirus dans les Ehpad : les maires se rebiffent

Crise sanitaire

Publié le 10/04/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Dossiers d'actualité, France

La presse régionale continue d’égrener les morts dans une poignée de communes devenues emblématiques de tragédies à huis clos. La panique a été frôlée. Mais alternant désarroi et colère, les maires se rebiffent, ici et ailleurs, pour prévenir l’entrée du Covid-19 dans les établissements épargnés, heureusement la majorité, ou endiguer l’épidémie quand seuls un ou deux cas sont à déplorer. A condition que le dépistage « massif » promis soit mis en oeuvre. Vite.

Trente-cinq morts à ce jour au sein de l’Ehpad privé lucratif « La Riviera » (Korian, premier groupe d’Ehpad lucratifs) : Richard Galy, le maire LR de Mougins (Alpes-Maritimes), médecin généraliste, ne décolère pas depuis son « coup de gueule » du 3 avril.

Contre l’agence régionale de santé (ARS) qui n’a pas retenu son idée de réquisitionner un hôtel pour « isoler et mettre en sécurité les résidents testés négatifs » et contre l’établissement qui n’assure pas la communication « qu’il doit aux familles livrées à elles-mêmes et qui [l]’interrogent chaque jour car sans nouvelles de leurs proches ».

Une première famille a déposé une plainte contre X pour mise en danger d’autrui, trois autres viennent de suivre pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Le maire a annoncé le 10 avril que la commune allait se porter partie civile.

A Valdoie (Territoire de Belfort), 5382 habitants, la direction de l’Ehpad privé non lucratif « La Rosemontoise » (association Servir 90), 17 morts, vient d’être placée sous administration provisoire par l’ARS et le conseil départemental, dont le président Florian Bouquet, déplore que « dans un contexte sanitaire particulier, cet établissement ait tardé à mettre en place les mesures nécessaires ».

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la maire (non réélue) de Valdoie, Corinne Coudereau, elle-même touchée au début de l’épidémie, a voulu, elle aussi pousser « un coup de gueule pour briser l’omerta des Ehpad ». Atterrée de signer autant de fermetures de cercueil et recevoir chaque jour des « appels à l’aide des personnels » qui sont souvent aussi des administrés. Les Ehpad comptent souvent parmi les premiers employeurs des communes…

« Le plus dramatique est derrière nous »

En revanche, à Thise, près de Besançon (Doubs), 3091 habitants, le pic de l’épidémie semble passé au sein de l’Ehpad Korian Vill’Alizé, après 25 décès sur les 81 résidents. Le maire Alain Loriguet s’autorise à souffler : aucune déclaration de décès n’a enregistrée en mairie depuis une semaine, dit-il….

A Cornimont (Vosges), 3270 habitants, l’un des premiers « clusters » de l’épidémie, l’Ehpad Le Couaroge (public hospitalier autonome) en est à 25 décès, mais la maire (réélue) Marie Josèphe Clément, veut elle aussi croire que « le plus dramatique est derrière nous ».Un signe : de nouvelles admissions commencent à être effectuées.

Le quotidien Libération a consacré le 1er avril un portrait à cette ancienne aide-soignante de l’Ehpad, qui, contactée par La Gazette, veut maintenant témoigner des adieux impossibles et des deuils qu’on ne peut partager.

Ici et dans les villages voisins, de nombreuses familles ont un aîné dans l’Ehpad : « humainement, c’est très dur », dit-elle. Et elle partage avec beaucoup l’incertitude sur les risques de récidive et de rebonds de l’épidémie, en Ehpad et ailleurs.

4166 décès en Ehpad, un bilan à réévaluer

Ces morts, on ne les chiffre encore que partiellement. Tous les Ehpad n’ont pas commencé à renseigner le portail national de signalement des événements indésirables de Santé Publique France ouvert aux établissements sociaux et médico-sociaux le 28 mars.

Au 9 avril, 4897 l’ont fait sur un total de 7500 Ehpad. Les nombres de 31 415 cas confirmés ou possibles et 4166 décès depuis le 1ermars annoncés le 9 avril au soir par le directeur général de la Santé restent donc provisoires. Le bilan sera de toute façon à réévaluer.

Et il faut le rappeler, les statistiques ne concernent pas les décès à l’hôpital des résidents qui y ont été transférés, mais à l’inverse, tous les décès ne sont pas forcément imputables au coronavirus. On a affaire à des résidents souvent très âgés et polypathologiques et les soignants soulignent aussi l’importance du « syndrome de glissement » aggravé par le confinement – les personnes se laissent mourir. Faute de tests, on ne le saura jamais…

Le dépistage progressivement déployé sur le territoire

700 000 personnes âgées résident en Ehpad. Depuis le déclenchement du Plan bleu le 6 mars 2020 le dépistage a pris du retard, un temps définitivement perdu.

Mais aujourd’hui, la prévention est à un tournant. Les nouveaux tests PCR (sérologie) vont être déterminants pour la suite, ont plaidé l’ensemble des gériatres dans une lettre ouverte adressée le 26 mars au ministre de la Santé.

Message reçu, Olivier Véran l’a annoncé le 6 avril, « la France est en train de doubler sa capacité de tests PCR » ce qui va lui permettre de lancer une opération de « dépistages massifs dans les Ehpad ». Le principe sera de tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l’apparition d’un premier cas confirmé au sein de l’établissement, avec une estimation de 2 à 3.000 établissements. Cela permettra de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des Ehpad, pour éviter les contaminations et de prendre des dispositions appropriées à l’égard du personnel.

Mais le ministre l’a précisé le 7 avril à l’Assemblée nationale : le dépistage « sera progressivement déployé sur le territoire, en lien avec les collectivités territoriales, en premier lieu les départements, qui feront appel à la réserve sanitaire pour faire des prélèvements ».

Ni calendrier précis, ni modalités techniques pour le moment, la stratégie en est au stade de la finalisation, comme en atteste le compte-rendu d’une réunion le 7 avril entre les acteurs et la direction générale de la cohésion sociale publié par l’Uniopss.

Une instruction devrait être envoyée dans les prochains jours aux ARS pour que les Ehpad aient la liste de tous les laboratoires en capacité de faire les test PCR et pour organiser un dispositif spécifique de type équipe mobile, comme l’a fait, par exemple, l’ARS Occitanie qui, elle, n’a pas attendu pour intensifier le dépistage en Ehpad – la région totalise 828 Ehpad, 60 000 résidents et 50 000 professionnels.

Les départements montent aussi au front

« Les départements volontaires vont apporter leur concours actif à cette action de grande ampleur » s‘est engagé Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des départements de France (ADF) après un échange avec le ministre des Solidarités et de la Santé. Avec un levier puissant : les 75 laboratoires départementaux d’analyse (LDA) dont les conseils départementaux ont la tutelle et qu’un décret et un arrêté du 5 avril viennent d’autoriser à sortir du champ agro-vétérinaire pour pratiquer le dépistage du Covid-19.

Dès le début de la crise, l’ADF et de nombreux départements avaient fait valoir « les compétences pluridisciplinaires des LDA et leur expérience importante en matière de gestion de crise sanitaire en milieu vétérinaire ».

En coordination avec l’ARS et l’Etat, la Charente-Maritime a d’ores et déjà annoncé mobiliser le laboratoire interdépartemental Qualyse « ainsi que les personnels départementaux nécessaires pour permettre le lancement de ce dispositif dans les meilleurs délais ». 110 Ehpad sont concernés, totalisant 8 500 résidents et 5 000 professionnels.

Des maires devancent

Car l’impatience est grande. Quand les Ehpad de leur commune, privés ou publics, sont touchés, certains maires en plein désarroi craignent qu’il ne soit trop tard pour enrayer la propagation, veulent aller plus vite… et devancent. Mais aussi ceux dont les Ehpad sont épargnés… pour qu’ils le restent !

Certains choisissent de s’appuyer sur leur pouvoir de police municipale (1) pour systématiser le dépistage sans nécessité d’un premier cas confirmé, comme c’est le cas à La Garenne- Colombes (Hauts-de-Seine, 29 682 hab.).

Le maire LR Philippe Juvin, urgentiste devenu une figure de proue de la lutte contre l’épidémie a déjà fait réaliser le dépistage de l’ensemble des résidents et personnels des deux Ehpad privés de sa commune, La Tournelle (APlus santé) et La Garenne (Orpea) par un laboratoire local secondé par des infirmières volontaires de la Ville.

A Montrouge (Hauts-de-Seine, 48 991 hab.), autre stratégie : un dépistage systématique des résidents et agents a commencé le 6 avril dans l’Ehpad public hospitalier Madeleine Verdier. Le maire UDI Etienne Lengereau, qui en préside le conseil d’administration, veut « casser la chaîne de contamination, rassurer les familles, soutenir les résidents et accompagner le personnel » dit-il.

D’autres élus frappent à la porte des ARS. Ainsi, quelques jours après l’annonce de six décès au sein de l’Ehpad La Maison du Tulipier (privé non lucratif), mais « sans qu’aucun lien avec le Covid-19 n’ait pu être confirmé puisque les résidents n’avaient pas été testés », la maire PCF de Vénissieux (Rhône, 64 273 hab.), Michèle Picard a demandé le 3 avril un dépistage systématique dans les Ehpad et résidences de sa ville à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

L’élue cite l’exemple de Nancy. Effectivement, la capitale de la Lorraine et son CCAS ont pu lancer un dépistage systématique au sein de leur Ehpad Notre Maison (144 résidents et 90 agents), avec l’autorisation de l’ARS et le concours des laboratoires AtoutBio.

Jusqu’à présent, seules les personnes présentant des symptômes d’infections virales y étaient testées par écouvillonnage naso-pharyngé mais les nouveaux tests PCR par prise de sang (en deux fois à 15 jours d’intervalle) vont permettre de dépister l’ensemble des résidents et du personnel. « C’est une première nationale » avait annoncé le 31 mars, le maire radical Laurent Hénart.

C’est aussi le point d’orgue d’un travail très strict de prévention entamé « dans les jours qui ont suivi l’apparition des cas italiens ». Et exemplaire d’un service public local dans une région Grand Est si durement touchée par l’épidémie.