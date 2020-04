Accueil

La deuxième vie des petites gares ferroviaires

La deuxième vie des petites gares ferroviaires

Publié le 14/04/2020

Redonner vie à de petites gares ferroviaires permet de développer des services, de réduire la dépendance à la voiture et de revitaliser des quartiers. Relancer ces gares bénéficie aux habitants, entrepreneurs, associations et collectivités ainsi qu’à la vie économique, sociale et culturelle locale. La plateforme d’appels à projets « 1001gares.fr » recense et loue les espaces vacants dans les petites et moyennes gares se trouvant dans tout le pays.

