Pénibilité au travail : vers une culture collective de la prévention

Pénibilité

Publié le 15/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Chaque collectivité locale cherche le moyen de reconvertir ses agents devenus inaptes à leur métier. L'Association nationale des DRH des grandes collectivités territoriales émet des propositions pour une gestion collective de la question.

«Peut-être que la santé au travail dans les collectivités est plus dégradée que par le passé. Mais peut-être que nous laissons aussi plus la possibilité aux agents d’exprimer leurs problématiques… et c’est déjà essayer de les résoudre. » Mathilde Icard, directrice du CDG du Nord, aborde ainsi ce sujet sous un angle résolument constructif. En tant que vice-présidente de l’Association nationale des DRH des grandes collectivités territoriales (ADRHGCT), elle a contribué à élaborer des propositions, notamment pour améliorer l’accompagnement des reconversions.

Présentées en 2018 à la députée (LREM) du Nord Charlotte Lecocq, alors chargée d’un rapport sur le système de santé au travail, elles sont aujourd’hui étudiées dans le cadre de la préparation d’un plan national sur le sujet. Toutes les collectivités territoriales sont confrontées à des déclarations d’inaptitude ou de restrictions d’aptitude d’agents.

« Leur repositionnement est un casse-tête, témoigne