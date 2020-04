Pénibilité au travail : des métiers qu’il faut assumer… avec modération

Pénibilité

Publié le 14/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

De plus en plus d'agents territoriaux se mettent à parler de ce qui les épuise dans leur travail. Leurs métiers ne sont pourtant souvent pas classés en catégorie active. Tour d'horizon et paroles d'agents.

Depuis que le projet de réforme des retraites a ouvert le débat sur la pénibilité (1), les agents territoriaux se sont mis à prendre la parole sur cette notion qui, disent-ils, dépasse à la fois la liste des catégories actives et les critères du compte personnel de prévention, qui remplacerait les premières si la réforme est adoptée.

Avant même la concertation « pénibilité » de ce début d’année, il y a eu ces agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) qui, sur la plateforme de consultation ouverte en 2018 et en 2019, évoquaient leur usure physique et leur fatigue nerveuse. Ou cette travailleuse sociale qui rapportait « l’épuisement psychologique lorsque l’on gère depuis plus de quarante ans la souffrance humaine ».