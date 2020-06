Evaluation environnementale : les maîtres d’ouvrage n’assument pas leurs responsabilités

Transition écologique

Trop faible qualité des évaluations environnementales des plans programmes et des études d’impact des projets : c'est ce que confirme un rapport du CGEDD. Après un bilan sur la forme et sur le fond, les auteurs préconisent une montée en compétence des maîtres d'ouvrages, en particulier des élus et une concertation structurée en amont… Décryptage.

Urbanisme - aménagement