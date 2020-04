La solidarité alimentaire durable fait aussi du bien à l’économie locale

Développement local

Publié le 17/04/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France

Les associations de l’économie sociale et solidaire appellent à ce que les circuits courts ne bénéficient pas uniquement aux personnes les plus favorisées. Avant dernier article de notre dossier consacré à ces circuits courts.

Chiffres-clés 2,58 : c’est le coefficient multiplicateur des fermes bios en vente directe. Ce coefficient mesure les retombées locales d’une dépense (de 1 à 3). Appliqué à différents secteurs d’activité, 2,58 est le coefficient le plus élevé relevé par le think tank anglais New Economics Foundation.

Entre autres vertus, les circuits courts peuvent être source d’innovation sociale dans une solidarité réciproque entre consommateur et producteur. En ce sens, à la faveur d’une consultation du ministère des Solidarités sur le dispositif contre la précarité alimentaire, un groupe de cinq organisations professionnelles agricoles et de solidarité (1) appelle, dans un communiqué du 5 mars, à soutenir des projets « d’accès digne et durable à l’alimentation de qualité, à visée inclusive ».

L’aide alimentaire, souvent issue de surplus de grande distribution, ne peut en effet suffire sur le long terme. Dans le cadre des projets alimentaires territoriaux (PAT), l’accessibilité de tous à une alimentation de qualité est ainsi un souci récurrent des collectivités. C’est l’un des axes du PAT du parc ...

