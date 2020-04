Entre villes et campagnes, un lien à renouer

Alimentation

Publié le 15/04/2020 • Par Hélène Huteau • dans : France

Céleste Clochard via Adobe Stock

Entre une population critique et des exploitants agricoles incompris, un temps d’écoute est parfois nécessaire avant de pouvoir construire de nouveaux circuits courts. Deuxième article de notre dossier sur les circuits courts dans l'alimentation.

Chiffres-clés 20 % des exploitations vendent au moins une partie de leur production en circuit court, selon le recensement agricole de 2010. Pour 40 % de ces exploitations, ces circuits représentent plus de 75 % de leur chiffre d’affaires (hors viticulture), mais, a contrario, pour 30 % d’entre elles, ils pèsent moins de 10 % de leur chiffre d’affaires.

Après des arrêtés radicaux comme celui du maire de Langouet (600 hab., Ille-et-Vilaine) interdisant l’épandage de pesticides sur toute sa commune, comment renouer avec les agriculteurs locaux ? « Ils sont de plus en plus seuls, ont moins de temps. Il faut éviter qu’ils se retirent de la vie locale », estime Bruno Servel, maire (SE) de Kergrist (720 hab., Morbihan). Cet ancien agriculteur est salarié de Bruded, un réseau breton d’élus pour le développement durable, dont fait partie Langouet. Pour renouer le dialogue sur le long terme entre élus et acteurs agricoles, l’association a organisé une rencontre régionale, à Mauron (Morbihan), en janvier. Quatre-vingts participants y ont identifié plusieurs axes d’action, dont « la nécessité d’instances de dialogues favorables à l’intelligence ...

