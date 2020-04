Pénibilité

Santé au travail : les nouveaux visages de la pénibilité

Publié le 10/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Adobe stock

Le dispositif des catégories actives n’est plus adapté : certains métiers ne devraient plus en faire partie, d’autres, si, dans le nouveau projet du gouvernement. Celui-ci a décidé leur suppression à l’occasion de la réforme des retraites (pour l’heure suspendue). De plus en plus d’agents, dont les métiers sont pourtant classés sédentaires, expriment des difficultés physiques, mais aussi psychiques, à assurer leur mission dans la durée. Les causes de l’apparition de ces nouvelles usures professionnelles sont connues, même si des progrès restent à faire. L’heure est à la mobilisation de tous les acteurs pour trouver des solutions à grande échelle.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Management fonction publique

Retraite fonction publique

Risques psychosociaux