[Data] Un déploiement de la fibre à petits pas

Datas

Publié le 10/04/2020 • Par Alexandre Léchenet • dans : Dossiers d'actualité, France

Malgré la promesse du candidat Macron d'un accès au très haut débit pour tous les Français fin 2020, la fibre tarde à s'imposer sur tout le territoire. La crise sanitaire n'arrange rien. D'un côté, l'intérêt du déploiement de la fibre pour le télétravail massif saute aux yeux de tous, de l'autre, de nombreux chantiers sont à l'arrêt.

Alors qu’en raison de la crise sanitaire le télétravail est imposé, quand c’est possible, aux Français en activité, plus de 25 000 communes comptant plus de 20 millions de Français ne sont pas du tout fibrées. Et on peut estimer qu’environ 36 millions de Français ne peuvent se brancher à la fibre, en extrapolant la part de foyers raccordés avec la population.

Ce chiffre se réduit certes petit à petit, mais on est loin de la promesse du candidat Emmanuel Macron, qui promettait le très haut débit pour tous les Français fin 2020…

A partir des données publiées en open-data par l’Arcep, la Gazette des communes fait le point sur le déploiement de la fibre, alors que de nombreux chantiers sont à l’arrêt en raison de la crise sanitaire.

Répondant à une demande de différents acteurs, l’Arcep a publié, à l’occasion de sa rencontre – en ligne, confinement oblige – Territoires connectés, organisée le 10 avril, un nouveau référentiel sur le nombre de foyers et établissements concernés par commune, réévaluant ainsi les objectifs des opérateurs. Le référentiel précédent datait de 2015.

Des zones très denses oubliées

Sans surprise, l’analyse de ces chiffres montre que la fibre se développe avant tout dans les communes les plus peuplées, où les opérateurs ont plus de débouchés commerciaux. Si en 2017, il y avait près de 260 villes de plus de 10 000 habitants qui n’étaient pas fibrées, elles n’étaient plus