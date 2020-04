Concours : le calendrier des inscriptions et examens mis à jour

Coronavirus

Publié le 10/04/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : Documents utiles, Toute l'actu RH

La Fédération nationale des centres de gestion a mis à jour le calendrier national des examens et concours 2020 de la fonction publique territoriale, dont la grande majorité a été annulée depuis le début de la crise sanitaire.

Alors que la crise du coronavirus a conduit à l’annulation de nombreux concours de la fonction publique, la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) a publié, vendredi 10 avril, un tableau récapitulatif mis à jour des périodes d’inscription et des dates de concours et d’examens professionnels.

« Les concours et examens dont les écrits se sont tenus depuis janvier 2020 jusqu’à la date de proclamation de l’état d’urgence sanitaire, les épreuves complémentaires seront programmées au second semestre 2020 », indique la fédération.

Concernant la grande majorité des concours et examens, dont les premières épreuves auraient dû se tenir depuis le 16 mars, et qui ont dû être annulés, « les épreuves seront reprogrammées soit au second semestre 2020, soit en 2021 », précise la FNCDG qui annonce dans son communiqué qu’un groupe de travail « se réunira courant mai pour définir plus précisément le calendrier du second semestre et celui prévu pour 2021. »

Références Calendrier concours 2020

Cet article est en relation avec le dossier