Coronavirus : pourquoi les festivals mettent la pression sur le ministre de la Culture

Publié le 10/04/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© Halfpoint-Adobe Stock

Pour les festivals, la saison 2020 reste un grand point d'interrogation. Si quelques responsables d'événements ont d'ores et déjà annulé leur programmation, la plupart attendent encore des précisions sur la perspective d'une sortie du confinement général. Vu les enjeux culturels, économiques et sociétaux, organisateurs et collectivités pressent le ministère de la Culture de leur donner un cadre juridique.