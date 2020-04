Accueil

Fortement ébranlées, les associations lancent un appel au secours

Publié le 09/04/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Les premiers résultats d'une enquête lancée par le Mouvement associatif révèle la lourdeur des impacts de la crise sanitaire sur les associations. Fragilisés économiquement par le coup d'arrêt à leurs activités, elles demandent à être aidées et sécurisées par l'Etat et les collectivités. Et se tiennent prêtes à jouer leur rôle, et même plus, après le confinement.

