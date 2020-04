L’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles : un outil au service de la prévention

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

Malgré les démarches de prévention, les agents de la fonction publique territoriale sont exposés à des risques professionnels divers en fonction des métiers, qui peuvent conduire à des accidents du travail ou des maladies imputables au service. L’analyse des causes de ces accidents et maladies peut permettre de mieux connaître les circonstances et donc de mettre en place un plan d’action efficace. Pour cela, il existe différentes méthodes.

Santé