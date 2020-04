A Lyon, avec les agents en charge de la désinfection des espaces publics

Coronavirus

La métropole lyonnaise et son prestataire SRP procèdent, six jours sur sept, à la désinfection de plusieurs espaces publics et de leur mobilier urbain. Le Club Techni.Cités a suivi - à bonne distance - les équipes en charge de cette mission le matin du jeudi 9 avril. Reportage.

Propreté - déchets

Santé