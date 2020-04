Mathieu Plane : « Le problème de la baisse de l’investissement public va rapidement se poser »

Coronavirus

Publié le 09/04/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

La mesure du choc économique auquel fait face la France s’annonce considérable. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), l’épidémie devrait entraîner la perte de 2,6 points de produit intérieur brut (PIB) par mois. Du jamais vu depuis 1929. L’économiste et directeur adjoint du département « analyse et prévision », Mathieu Plane décrypte pour la Gazette cette étude et ses conséquences pour les collectivités.

Les prévisions du gouvernement dans le projet de loi de finances rectificative pour 2020 sont-elles déjà obsolètes (baisse du PIB de 1% et du déficit public de 3,9%) ?

Oui c’était vraiment de premières estimations réalisées par le gouvernement au milieu du mois de mars 2020, plus que des prévisions. Avant la crise, il prévoyait +1,3% de croissance et il a révisé cette estimation à -1%. Et c’est encore en train d’être révisé car le gouvernement s’est basé sur un mois de confinement. Ce n’est plus le scénario central. Aujourd’hui, on sera sur une croissance en 2020 largement inférieure au -1%.

Que retenir de l’étude de l’OFCE ?

A l’OFCE, on a sorti une étude qui mesure l’impact sur la valeur ajoutée et le PIB d’un mois de confinement. On arrive à la conclusion que ce n’est pas tellement la crise sanitaire qui a un impact économique mais plutôt les mesures pour lutter contre cette crise comme le confinement. Dans la situation actuelle, la France perdrait 30% de sa création de valeur ajoutée par mois de confinement, soit de 2,6 points de PIB. C’est colossal et du jamais vu. Et ce n’est qu’une règle arithmétique, car il y a des effets non linéaires qui peuvent être assez dangereux. Les risques de faillites s’accroissent si la période de confinement est prolongée. Dans ce cas-là, il y aurait des pertes définitives.

Néanmoins, le point positif dans le confinement, c’est que l’on peut imaginer que les entreprises s’adaptent au contexte. Il y a eu un choc énorme sur la première semaine mais on peut imaginer qu’il y a une sorte d’apprentissage des entreprises qui, petit à petit, en respectant un certain nombre de règles, peuvent se mettre à reproduire. Il y a une capacité d’adaptation des entreprises à la crise.

Peut-on se fier à l’évolution de l’épidémie en Chine pour en prévoir les conséquences en France ?

On regarde la Chine car nous n’avons pas d’autre indicateur avancé. L’exemple chinois nous enseigne qu’il n’y a pas de levée complète immédiate du confinement. Il faut prendre en compte une période de transition. On ne va pas revenir à un niveau d’activité comme avant la crise immédiatement. On peut imaginer que tous les restaurants, commerçants, écoles ne vont pas rouvrir immédiatement à la levée du confinement. Il va encore y avoir des contraintes fortes. On imagine bien que le tourisme continuera aussi à être impacté. Il y aura une période de transition que l’on maîtrise très mal.

Les impacts pays par pays peuvent être très différents parce que la reprise va dépendre des mesures de soutien qui vont être dégagées par les Etats. Plus ils vont tenter d’amortir le choc fortement et tout de suite avec des mesures pour limiter une hausse du chômage, les pertes de salaires ou les faillites d’entreprises, et plus a priori la reprise pourra être bénéfique et rapide. Plus le coût sera élevé aujourd’hui, plus les bénéfices seront importants demain. Le plan de relance sera beaucoup moins nécessaire si on a un plan de soutien important.

45 milliards d’euros de soutien de la part de l’Etat, est-ce suffisant ?

Ce ne sont que des chiffrages. Ils seront révisés également car cette somme est calculée sur la base d’un mois de confinement et elle contient « des choux et des carottes ». Par exemple, le report des impôts et cotisations n’est pas une suppression. C’est très bien pour la trésorerie des entreprises mais ça ne veut pas dire qu’elles seront exonérées d’impôts et de cotisations. D’ailleurs, Bruno Le Maire a bien dit que dans les cas difficiles, il y aurait peut-être une annulation de ces paiements mais que ce ne serait qu’un lissage pour favoriser la trésorerie pour la grande majorité des entreprises. Ce ne sont que des avances de crédits. L’Etat fait le banquier temporairement mais ce qui est dû reste dû. Une annonce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les collectivités sur la TVA par exemple. Les collectivités sont assez peu touchées en réalité, sur le plan des impôts, par les mesures du gouvernement.

En sortie de crise, il y aura une dette fiscale. La question est de savoir comment on l’amortira dans le temps. Sur les 30 à 32 milliards d’euros de report d’impôts, une grande partie sera récupérée par l’Etat après. Il faudra faire attention à la vitesse où il les récupérera pour ne pas trop impacter les entreprises. Sur ce paquet de mesures, le coût budgétaire peut être assez faible finalement.

L’Etat propose également un fonds de solidarité avec la participation des régions pour aider les petites entreprises et les indépendants. Il propose aussi des garanties de crédits à hauteur de 300 milliards d’euros. L’Etat apporte sa caution pour que les entreprises puissent continuer à emprunter et qu’elles ne se retrouvent pas en défaut de paiement ou en difficulté dans l’accès au crédit. Le montant est très important mais c’est peu d’engagement budgétaire concrètement.

L’intervention de l’Etat est forte. On ne peut pas dire qu’il reste les bras croisés.

En revanche, ce qui coûte cher à l’Etat, c’est le chômage partiel. Selon notre chiffrage, si toutes les entreprises impactées par les effets directs des fermetures de commerces et la perte d’activité demandaient du chômage partiel, on serait à 20 milliards d’euros par mois. C’est le coût à payer pour socialiser la crise et éviter que les gens se retrouvent au chômage. Cependant, la question des CDD et de l’intérim va se poser. Beaucoup de contrats courts ne vont pas être prolongés. Dans beaucoup de cas, les entreprises ne vont pas reconduire les contrats s’il n’y a pas d’activité. Et il y aura un coût budgétaire supplémentaire de court terme avec la relance sur le plan sanitaire (rémunérations supplémentaires des services hospitaliers, la nécessité de besoins et d’infrastructures…).

Peut-on comparer ce choc financier à la crise de 2008 ou à celle de 1929 ?

Toute crise a une identité propre. Le seul point commun c’est la violence du choc. Il faut se donner des ordres de comparaison. On est dans des chocs exceptionnels de grande envergure macroéconomique à impact mondial, donc assez rare. Mais les origines sont différentes. Les chocs de 1929 et 2008 se ressemblaient plus qu’aujourd’hui. C’étaient deux crises qui provenaient de l’explosion de bulles financières du système bancaire et financier.

Cette épidémie de coronavirus devrait diminuer à un moment donné, soit grâce à une immunité collective si une grande partie de la population l’attrape, soit grâce à un vaccin. Elle n’est pas censée durer dans le temps. Le choc est beaucoup plus violent transitoirement que ce que l’on n’a jamais observé en dehors des périodes de guerre mais il risque d’être beaucoup plus court. Cependant, seule l’intervention ciblée des Etats pourra permettre que cette crise ne soit pas durable.

Face à un endettement record de l’Etat représentant plus de 100% du PIB, à quel point les finances des collectivités seront-elles utiles pour la relance ?

Les collectivités locales ont un rôle à jouer. Mais il est moins fiscal. L’ensemble des prélèvements obligatoires en France, c’est un peu plus de 1000 milliards d’euros. Les collectivités locales ne représentent que 13% de ce total. Il y a donc 87% de la fiscalité qui ne passe pas par les collectivités locales, donc leur capacité d’intervention reste assez minime au regard des cotisations sociales et impôts prélevés par l’Etat. Certaines collectivités ont proposé des baisses ou reports de paiement de la cotisation foncière des entreprises mais on reste sur des sommes assez limitées. La CFE et la taxe foncière sur les entreprises ne représentent que deux milliards d’euros de ressources par mois.

Le problème qui va se poser est plutôt celui de l’investissement. Les collectivités locales sont connues pour générer une partie importante de l’investissement public en France. Directement, c’est une source d’activité pour les entreprises. Or, souvent en cas de crise, on remarque un gel de l’investissement. Dans les plans d’ajustement budgétaire qui ont eu lieu post crise de 2008, le gouvernement de l’époque avait choisi la réduction des dotations aux collectivités locales notamment sous François Hollande. Une grande partie de l’ajustement s’était alors traduit par une contraction de l’investissement public.

Avez-vous un premier chiffrage de perte de ressources pour les collectivités ?

La perte d’activité représentera selon nos estimations 2,6 points de PIB soit un peu plus de 60 milliards d’euros soit une perte d’environ 30 milliards d’euros de prélèvements fiscaux pour l’ensemble des administrations publiques. Or comme les impôts perçus par les collectivités représentent 13% de ce total, on peut proportionnellement estimer la perte pour les collectivités à 3,9 milliards d’euros par mois. Mais ce n’est qu’un ordre de grandeur car les assiettes fiscales réagiront différemment. Certaines ressources fiscales sont très exposées comme par exemple l’impôt sur les sociétés ou la TVA. Alors que la taxe foncière ne va par exemple pas être impactée. Les assiettes fiscales des collectivités sont beaucoup plus rigides que les assiettes fiscales de l’Etat. Les ressources des collectivités seront donc plus préservées que les ressources de l’Etat.

Dans un contexte de crise, le lobbying du Medef pour avoir davantage d’impôts cycliques est-il un vrai risque pour les collectivités ?

C’est compliqué car la cyclicité des impôts permet d’amortir les chocs. La cyclicité, ce n’est juste qu’un transfert de revenu des collectivités locales ou de l’Etat vers les ménages et les entreprises. Si vous payez moins d’impôts demain car il y a moins d’activité, alors il y a moins de ressources fiscales pour l’Etat ou les collectivités, mais moins de pertes de revenus pour les ménages et les entreprises.

Pour les collectivités, ce choix peut poser des problèmes pour financer l’investissement ou les services publics locaux, surtout que les collectivités locales n’ont pas les capacités d’endettement de l’Etat. L’Etat peut se permettre d’avoir des impôts plus cycliques parce que ses ressources sont illimitées par la dette alors que les collectivités locales ont moins ce levier de l’endettement à cause de la règle d’or.

Peut-on imaginer comme en 2008 avec la suppression de la taxe professionnelle, une baisse de la fiscalité économique (C3S, CVAE, CFE…) pour soutenir les entreprises durant cette épidémie de Covid-19 ?

Cette question des impôts de production est importante en termes de compétitivité vis-à-vis de l’industrie, mais je ne suis pas sûr que dans l’immédiat la relance passera par-là. Elle devrait plutôt passer par des programmes européens.

La question est dans les tuyaux, donc elle sera posée mais l’Etat aura besoin de ressources budgétaires pour faire face à cette crise. De plus, il devra financer de nouvelles dépenses structurelles comme pour l’hôpital public. Je ne suis pas sûr que l’heure est forcément aux baisses d’impôts. Il y aura plutôt à mon avis des programmes ciblés de dépenses.