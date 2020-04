Covid-19 : la désinfection des rues ne sert à rien

C’est la conclusion de l’avis rendu par le Haut conseil de la santé publique, ce mardi 7 avril, qui estime que le risque de transmission du virus par la voirie est nul.

L’avis est sans appel. « Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) recommande : « de ne pas mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 ». Sa conclusion, qui a été rendue public le mardi 7 avril, était très attendue (1). Et pour cause, plusieurs villes ont entrepris de désinfecter leurs rues depuis une dizaine de jours à l’instar de Suresnes, Mulhouse, le Puy-en-Velay, Marseille…« On se concentre sur les sites où il y a encore de l’activité, des gens qui transitent, comme les commerces alimentaires, les cabinets médicaux, les pharmacies, aux abords des Ehpad, devant les hôpitaux, détaillait Emmanuel Debaty, directeur propreté de la ville de Reims alors que l’opération venait de démarrer le 28 mars dernier. On a identifié une quarantaine de sites où nettoyer le mobilier urbain, les trottoirs. Six agents du service propreté en moyenne chaque jour sont affectés à cette tâche ».

Abandonner les appareils de type souffleurs de feuilles

Objectif des villes qui ont choisi de mettre en œuvre ce genre d’opération de nettoyage spécifique : limiter au mieux la propagation du Covid-19. Toutefois selon le HCSP « il n’y a pas d’argument scientifique » qui montre qu’elles sont efficaces. « Le risque de contamination d’une personne par la voirie paraît négligeable voire nul compte tenu des modes de transmission du SARS-CoV2 », soulignent les experts. Mais ils reconnaissent « qu’aucune étude à ce jour évaluant ce risque sur les virus à transmission respiratoire en particulier le SARS-CoV2, n’est disponible ».

Les mesures barrières restent la priorité. Le HCSP recommande de continuer le nettoyage de la voirie comme il est assuré jusqu’alors, mais d’abandonner l’usage d’appareils de type souffleurs de feuilles. Ils sont susceptibles de remettre des particules contaminées en suspension dans l’air.

Impact sur l’environnement

L’impact sur l’environnement des produits utilisés pour désinfecter soulève aussi beaucoup de question. En situation réelle, il sera faible, voire très faible, notent les experts car les désinfectants comme l’hypochlorite de sodium, l’eau de javel, se dégradent. Toutefois, ils reconnaissent qu’il est difficile d’estimer les risques liés à la dispersion de leurs sous-produits. Notamment ceux de la chloration peuvent poser des problèmes de toxicité pour l’environnement et surtout pour les agents. C’est le cas des chloramines, molécules plus stables dans l’environnement et irritantes.

La ville de Reims a recours à un produit de la classe des ammoniums quaternaires, employé pour nettoyer le matériel médical. « Il ne présente aucun risque pour être utilisé dans le domaine public, assure Emmanuel Debaty. Nous nous en servons pour désinfecter les espaces chiens. Un expert nous a conseillé une dilution à 1%. Le produit est appliqué avec un laveur haute pression, utilisé pour nettoyer les tags ». La ville poursuit la désinfection de ses rues malgré l’avis du HCSP.