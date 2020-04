Coronavirus : informer par tous les moyens

Communication interne

Publié le 08/04/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La communication interne s’affirme comme un rouage essentiel de la continuité de l’activité en temps de crise. Ses modalités sont adaptées pour pouvoir toucher l’ensemble des agents dispersés en dehors de la collectivité.

Comment tenir informés tous les agents des nouvelles règles et modalités de travail liées à la pandémie de Covid-19 ? Comment maintenir les liens individuels et entretenir le collectif ? Informer, valoriser, expliquer : c’est le rôle de la communication interne. Une fonction plutôt peu considérée en temps normal, devenue une pièce maîtresse pour faire fonctionner les collectivités à l’heure du confinement. « Et qui a su faire preuve d’une réactivité et d’une capacité d’adaptation assez impressionnante »,

