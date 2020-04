Coronavirus : menaces sur le budget des départements

Finances locales

Publié le 14/04/2020

Confiants, les conseils départementaux s’apprêtaient à investir. Mais le coronavirus change la donne.

Après une hausse des dépenses de fonctionnement de 2,0 %, en 2018, et de 1,1 %, en 2019, soit au total 56,5 milliards d’euros, les départements, bridés par les contrats de Cahors, auraient dû les maîtriser en 2020. Mais du fait de la crise sanitaire, ils ne seront pas soumis à la contractualisation, suspendue.

Problème, les dépenses d’aide sociale sont comprises dans les 1,2 %, à l’exception de la part éventuelle au-delà de 2 %. En 2019, elles ont augmenté (+2,3 %) pour atteindre 31,7 Mds€, un peu plus qu’en 2018 (+1,6 %), soit 56 % des dépenses de fonctionnement. Mais selon Dominique Bussereau, président de l’ADF, « les évolutions sont très différentes d’un département à l’autre » selon le type d’aide sociale. En Isère par exemple, « les trois pôles handicap, personnes âgées et enfance-famille augmentent depuis 2015, mais pas le RSA », selon le vice-président Pierre Gimel. Dans la Nièvre, tout augmente mais surtout la Prestation de compensation du handicap (PCH) (+3 % en 2019). En Haute-Vienne, le RSA inquiète, avec +4 % par an entre 2018 et 2020.

Sans coronavirus, c’était déjà difficile…

