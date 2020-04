« Les sapeurs-pompiers jouent un rôle sanitaire de premier plan »

Sécurité civile

Dans la lutte contre le Covid-19, les pompiers collaborent avec les soignants au niveau local, mais la santé gère la crise au niveau national. L’organisation et la logistique prévues par la sécurité civile pour faire face à différents types de catastrophes n’existent pas pour les crises sanitaires. Une situation qu’observe Mathieu Lamotte, spécialiste des Sdis et directeur de mission au cabinet Lamotte Partenaire.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les sapeurs-pompiers sont engagés auprès du Samu. Ils contribuent à la gestion du flux des appels, notamment via les plateformes communes d’appel d’urgence, et assurent le transport des malades. Une complémentarité qui gagnerait à être encore améliorée selon Mathieu Lamotte, spécialiste des Sdis et directeur de mission au cabinet Lamotte Partenaire.

Les services départementaux d’incendie et de secours sont-ils beaucoup sollicités par les Samu dans leur lutte contre le Covid-19?

Au niveau local oui, et surtout dans les départements très impactés, les sapeurs-pompiers continuent à réaliser des secours d’urgence et sont associés à cet effort, dans les transports sanitaires, notamment. Mais leur capacité de monter en puissance est ...

