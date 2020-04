Continuité pédagogique : les régions mettent les bouchées doubles

Coronavirus

Publié le 08/04/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

Après trois semaines de confinement, Régions de France fait un bilan des efforts portés par les régions au service de la continuité pédagogique. Avec la crise du Covid19, les ENT ont tenu la charge, et deviennent un enjeu de premier plan.

« Les environnement numériques de travail (ENT) sont effectivement soumis à une forte pression et des cas de lenteurs ou d’arrêt du service temporaires sont signalés. Le ministère est extrêmement attentif à cette situation », alertait le ministère de l’Education nationale le 17 mars dernier, aux premiers jours du confinement qui depuis oblige 12,4 millions d’élèves à rester chez eux.

Trois semaines plus tard, François Bonneau, président de la région Centre Val de Loire et président délégué de Régions de France a dressé un bilan élogieux de l’implication des régions dans le maintien du « service public d’éducation ». « Les ENT sont apparus comme les outils collaboratifs multifonctions indispensables qui permettent de maintenir le lien entre professeurs, élèves et parents tout en proposant ...

