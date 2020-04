Covid-19 : le guide pour les chantiers du BTP n’est pas un feu vert pour la reprise

Le guide de préconisations rédigé par l'OPPBTP pour assurer la sécurité sanitaire sur les chantiers du BTP vient de paraître. Il a le mérite de poser les bonnes questions et de préconiser les bonnes mesures mais sa mise en œuvre demande un accord entre tous les intervenants, notamment entre l'entreprise et le maître d'ouvrage… Décryptage.

cet article fait partie du dossier

Comment les services techniques affrontent la crise du coronavirus

De nombreux chantiers de construction ou de rénovation énergétique ayant été mis à l’arrêt, un guide de préconisations de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) était un préalable à toute reprise pour assurer la sécurité sanitaire sur les chantiers du BTP en cette période d’épidémie de Covid-19. Ce texte a donc été officiellement validé par l’État et publié le 2 avril (1).

Ce guide de 23 pages est bien entendu à destination des professionnels de la construction pour qu’ils adoptent des mesures de prévention pour tous les personnels amenés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, et ceci conformément aux responsabilités des employeurs. Et c’est une précision importante : s’il doit favoriser la reprise, ce n’est pas un feu vert de cette reprise comme le pensent et l’écrivent déjà certains maîtres d’ouvrage.

Les entreprises ont en effet une responsabilité pénale avec obligation de résultat concernant la sécurité de leurs employés et non pas une obligation de moyens. Certaines entreprises (dont des grands groupes) signalent déjà qu’elles n’arrivent toujours pas à se fournir en masques malgré des commandes groupées en Chine ou ailleurs. Or le guide précise que ce port est obligatoire dans certains cas particuliers (« travail à moins d’un mètre d’une autre personne » par exemple). Il indique également que « à défaut de pouvoir le faire (NDLR : suivre les préconisations), il faut stopper l’activité sur les travaux concernés ». Les ministères annoncent d’ailleurs que, dans ce cas, les entreprises concernées pourront faire appel aux dispositifs de soutien mis en place par le gouvernement, notamment l’activité partielle.

Des craintes subsistent chez les salariés

Autre difficulté potentielle : le guide a reçu l’agrément des organisations professionnelles (CAPEB, FNB, FNTP) ainsi que celui des ministères du Travail, de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé. Mais, côté salariés, il a fallu attendre le 3 avril pour qu’il soit validé par la FNCB-CFDT. Les règles publiées n’ont en revanche pas satisfait certains syndicats, comme la CGT qui rejette une reprise de l’activité totale. Le droit de retrait des salariés qui ont peur ou qui sont à risque pose toujours question malgré ce guide et quand il est appliqué : les médecins du travail refuseraient de communiquer une position sur ce point. Un autre sujet est soulevé par certaines entreprises : dans le projet de guide, le préfet devait confirmer que des moyens de secours en cas d’accident de travail seraient disponibles pour reprendre un chantier. Or, cette mesure a été supprimée.

Des mesures à suivre obligatoirement

Le guide de l’OPPBTP « permet à chaque entreprise de définir, d’adapter ou de conforter ses protocoles d’intervention pour assurer la protection des salariés, en confiance avec leurs clients », indiquent les ministères dans leur communiqué. « Tous les types de chantiers sont concernés : des plus simples, qui peuvent nécessiter des adaptations légères, comme par exemple des chantiers où un artisan intervient seul, aux plus complexes, qui nécessitent souvent l’adaptation des plans généraux de coordination, adaptation déjà en cours pour beaucoup d’entre eux ». Sans reprendre l’ensemble des mesures, il rappelle des consignes générales prioritaires à suivre : « respecter les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires, à savoir maintenir une distance minimale d’un mètre entre les personnes présentes, se laver fréquemment les mains, et limiter les contacts ».

Il est donc nécessaire d’avoir suffisamment de points d’eau (avec du savon) sur le chantier qui le permettent. Cela peut aussi être extrêmement contraignant car s’il ne peut y avoir qu’une seule personne par rang dans un véhicule, un artisan par exemple peut être dans l’incapacité d’avoir suffisamment de véhicules à disposition. Mais c’est une nécessité. Le guide précise aussi les conditions d’intervention menées dans les grands déplacements (hébergement en chambre individuelle, restauration …), des recommandations pour que les apprentis n’interviennent pas sur les chantiers et ateliers.

Un accord préalable des clients

Une partie concerne particulièrement les clients, tels que les collectivités. En effet, il est impératif d’obtenir systématiquement l’accord préalable des maîtres d’ouvrage sur un certain nombre de points avant toute reprise du chantier et ce quelle que soit sa taille. Cet accord est formalisé sur la base d’un état des lieux réalisé éventuellement avec le maître d’oeuvre et le coordonnateur SPS (lorsque l’opération est soumise à ce dispositif). Ce bilan prend en compte : la capacité de toute la chaîne d’acteur à reprendre le chantier : « maître d’œuvre, coordonnateurs SPS, bureaux de contrôles, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, … ; les conditions d’intervention en intérieur et extérieur ; la coactivité et le nombre de personnes présentes. ».

Point important : il est préconisé (mais, dans le projet, c’était une obligation) que le maître d’ouvrage désigne un référent Covid-19 pour l’entreprise et par chantier chargé de coordonner et de faire respecter les mesures à mettre en œuvre. Bien évidemment, la coactivité doit être limitée. S’il y a un PGC (plan général de coordination) SPS, le coordonnateur (qui doit continuer d’assurer sa mission avec des visites régulières) doit mettre à jour ce plan « notamment définir les mesures collectives et organisationnelles pour pouvoir les décliner dans les modes opératoires/PPSPS ». Même recommandation pour le plan de prévention (décret de 1992), qui est mis à jour directement par le donneur d’ordre.

Concernant les activités dans les locaux des clients (dont les collectivités), une fiche-type précise les conditions d’intervention pour respecter les consignes, le fait d’éloigner les occupants et l’obligation que tous les consommables utilisés et souillés soient emportés dans un sac fermé en fin de journée et d’intervention.

Une ordonnance pour adapter les mesures contractuelles

Cependant, certains acteurs comme la maîtrise d’œuvre par exemple, estiment ne pas avoir été suffisamment associée à son élaboration. C’est pourquoi, parallèlement, le gouvernement a adressé une circulaire aux préfets afin que ceux-ci veillent à ce que les services déconcentrés de l’Etat contribuent à l’information et à l’animation de la filière localement : maîtres d‘ouvrage, maitrise d’œuvre, coordonnateurs sécurité et santé, entreprises de travaux, industriels et acteurs de la distribution, etc.

Un travail complémentaire va par ailleurs être lancé « pour compléter l’ensemble de ces dispositions pour les autres intervenants d’un chantier tels que les maîtres d’ouvrage, les architectes, bureaux d’études ou coordinateurs sécurité. Ce travail abordera également les impacts sur les relations contractuelles, pour lesquels le Gouvernement prendra une ordonnance », précise l’Etat.

En particulier, un des acquis importants réside dans ce projet d’ordonnance qui permettrait de renoncer aux pénalités en cas de retard pour les marchés privés, comme pour les marchés publics. Ces mesures viendront compléter celles déjà prises par les ordonnances du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique. Autre sujet en débat : qui paiera les surcoûts créés par ces nouvelles contraintes (par exemple, le doublement des bases de vie) ?