Epandage des boues : la crise sanitaire renforce les contraintes

Une circulaire publiée le 2 avril 2020 s'appuyant sur un avis de l'Anses est venue renforcer les contraintes d'épandages des boues d'épuration. En cause, la présence éventuelle du coronavirus dans les eaux usées et les boues. Il s'agira de renforcer les contrôles pour les boues hygiénisées, ainsi que d'imposer une hygiénisation sur site ou hors site, si un tel traitement n'a pas été prévu.

