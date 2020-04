Accueil

Coronavirus : les services publics face à la crise sanitaire

Protection de l'enfance

Mineurs non accompagnés : les grands oubliés de la gestion de la crise sanitaire

Publié le 07/04/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Eva Perreaux

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre le 6 avril, 36 associations et 88 avocats d’enfants alertent les autorités sur la situation des mineurs non accompagnés dans le contexte de l’épidémie de coronavirus. Ils demandent des mesures contraignantes pour la prise en charge de ce public particulièrement vulnérable et qui semble avoir été oublié dans la crise. Quelques collectivités sont épinglées, et elles s’en défendent.

