Coronavirus : la PMI s’est remise en ordre de marche

Publié le 07/04/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Le suivi préventif des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 ans est le cœur de métier de la Protection maternelle et infantile (PMI), avec une attention dédiée aux populations en situation de vulnérabilité. Face à l’épidémie, les consignes nationales ont tardé et certains services départementaux se sont mis sur pause. Mais les plans de continuité d’activité sont maintenant à l’œuvre.

« L’épidémie de Covid-19 qui frappe notre pays n’empêchera pas la survenue de 130 à 140 000 naissances en 2 mois, ou 200 000 naissances en 3 mois », écrit, avec une formulation curieuse, l’Académie nationale de médecine, le 30 mars. En appui des retours d’expérience provenant des zones les plus touchées par l’épidémie, elle formule un certain nombre de recommandations à destination des maternités.

Des préconisations tardives

Du côté des collectivités, qu’en est-il de l’accompagnement de la mère et l’enfant par les services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI)? Tâtonnement et retard à l’allumage, « dans les jours qui ont suivi la mise en place du confinement, certains départements avaient réduit drastiquement leur offre de PMI », constate la plateforme Assurer l’avenir de la PMI, qui joue le rôle de tête de réseau national.

Là aussi le manque de masques a été un verrou, mais dans certains territoires, la PMI a été quasi aux abonnés absents pour ses publics habituels. Y compris pour les femmes enceintes et jeunes accouchées en difficulté et vulnérables. Or, dans le même temps, les maternités annulaient des rendez-vous physiques et envoyaient des messages cacophoniques sur