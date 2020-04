Véronique Parmentier, l’archiviste globe-trotteuse

[PORTRAIT] Archives

Publié le 17/04/2020

Véronique Parmentier a créé le service des archives du centre de gestion du Nord et en est aujourd’hui responsable. Son engagement : des missions à l’étranger pour le compte d’Archivistes sans frontières.

Chiffres-clés 2018 : Membre du bureau exécutif des Archivistes sans frontières.

« Humaine. » C’est le mot que tout le monde emploie pour la décrire. Aussi bien dans le quotidien, dans l’attention portée à ses collègues, que dans ses engagements internationaux, au sein d’Archivistes sans frontières. « C’est plus une seconde maman qu’une directrice », confie Sébastien Dobrowolsky, l’un des huit archivistes itinérants du service des archives du centre de gestion du Nord.

Elle-même ne se sent pas en situation de confort à ce poste. « J’ai eu du mal à me projeter en tant que cheffe de service. Pendant longtemps, je n’avais pas l’impression de l’être. On est une équipe, c’est cela qui compte. Je suis plutôt dans l’échange que dans le contrôle », concède Véronique Parmentier.

Engagement humanitaire

Née en 1973, elle a grandi à Denain, commune du Valenciennois sidérurgique et minier. « Dans le bassin, tout s’est effondré entre la fin de la décennie et début 1980 », se souvient-elle. Son père fait partie des derniers licenciés du groupe Usinor. C’est probablement dans cette enfance que prend racine son désir de justice sociale et son futur engagement humanitaire.

