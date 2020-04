Covid-19 : Les conséquences sur le financement des budgets transports

Coronavirus

Face à la crise sanitaire, les réseaux de transports publics des collectivités tournent au ralenti à cause d'une forte baisse de la fréquentation pour cause de confinement. Le Club Finances publie l'analyse de FCL-Gérer la cité, société de conseil auprès des décideurs publics, sur les incidences de l'épidémie de Covid-19 sur le versement mobilité (ex versement transport). Stéphane Masse et Jean-Christophe Bergé, directeurs de mission associés du cabinet, décryptent les conséquences sur le financement des budgets transports.

Finances locales

Mobilité - transports

Transport public

Versement transport