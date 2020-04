Le guide nécessaire à la reprise des chantiers du BTP est paru

Crise sanitaire

Publié le 06/04/2020 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu ingénierie publique, Documents utiles, France

L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a publié, le 2 avril dernier, le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des chantiers durant la période de crise provoquée par l'épidémie de covid-19.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Le guide tant attendu « des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités en période d’épidémie » a été publié ce jeudi 2 avril. Indispensable à la reprise des chantiers, ce texte, élaboré par les partenaires sociaux, l’OPPBTP et l’Etat, met en place des consignes pour éviter la contagion : « ce document liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux ».

Il enchaîne les recommandations concernant les adaptations à mener durant cette crise sanitaire, en revenant par exemple sur l’obligation d’obtenir l’accord préalable des clients, sur la nécessité de limiter le nombre de personnes sur les chantiers, ou encore en mettant à disposition une fiche pour vérifier l’état de santé de ses salariés.

Mais il insiste aussi sur l’accroissement des risques habituels : « Les conditions actuelles d’intervention présentent des risques de conditions opérationnelles dégradées en raison d’une indisponibilité probable de personnel, de matériels, de sous-traitant ou autres ressources habituelles des opérations. Une attention particulière doit donc être portée sur tous les risques traditionnels des chantiers, et en particulier les risques de chute, de heurt, ceux liés à l’électricité, aux engins, aux produits chimiques, au port de charge et aux postures. »

