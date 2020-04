Covid-19 : les règles de suspension des procédures d’urbanisme précisées

Parmi les ordonnances parues le 25 mars, celle relative à la prorogation des délais déchus pendant la période d’urgence sanitaire précise les mesures relatives aux suspensions des procédures d’urbanisme. Décryptage.

Depuis l’entrée en vigueur des premières mesures réglementaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, beaucoup de collectivités se sont trouvées en difficulté pour poursuivre leurs activités en matière d’urbanisme, faute d’instruction claire de la part de l’État. L’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (1) précise désormais que « la période de suspension court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré ».

Modalités de suspension de l’instruction de demande au 12 mars

Les services instructeurs des communes et intercommunalités ont désormais en main le cadre légal leur permettant de répondre aux pétitionnaires sur les demandes et autorisations déposées avant ou après le 12 mars. Par une note de synthèse du ministère de la Cohésion des territoires (2), les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc.) sont toutes visées par cette suspension ainsi que les délais d’instruction, de recours, de contrôle de légalité, d’instruction des déclarations d’intentions d’aliéner comme de demande de certificat prévu à l’article R. 424-13 du Code de l’urbanisme pour les demandes ou les déclarations de travaux en cours, etc.

Aussi, une demande de permis de construire déposée avant le 12 mars et dont l’instruction est en cours ne pourra donner lieu lieu à une éventuelle décision tacite avant la fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois + 3 jours. L’article 7 de l’ordonnance précise également l’application, pour les demandes n’ayant pas expirées au 12 mars, des mêmes mesures de suspension à l’issue desquelles une décision, un accord ou un avis d’une collectivité peut ou doit intervenir ou être acquis implicitement.

Enfin, l’article 8 interrompt, sur la même période, les délais imposés par l’administration – et notamment pour les agents des communes ou intercommunalités – afin de réaliser les contrôles et les travaux relatifs aux déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Autres mesures à retenir

L’ordonnance du 25 mars précise également la suspension des délais de saisine et de rendus des avis des commissions (par exemple : des commissions départementales de préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ou des commissions de sécurité et d’accessibilité et autres autorités administratives comme les avis des Architectes des Bâtiments de France (ABF) en secteur protégé.

L’attention et la vigilance sont donc de mise pour les services instructeurs et notamment sur le fait qu’aucune décision tacite ne peut et surtout ne doit désormais intervenir et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire plus un mois ; quitte – et seulement en cas de besoin – à ne rendre alors que des décisions expresses.

Enfin, il est à noter que dans l’hypothèse d’une décision tacite, acquise après le 12 mars, le délai de recours ne commencera à courir que dans le même délai que décrit précédemment.