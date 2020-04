Finances locales

Les communes de montagne face à un choc financier inédit

Publié le 06/04/2020

Les communes et intercommunalités de montagne sont dans l’incertitude devant les conséquences économiques du coronavirus et la suppression de la taxe d’habitation. Selon la dernière étude de La Banque Postale et l’Anem, les situations financières de ces collectivités restent très disparates après un mandat municipal marqué par la réforme de leur gouvernance (loi NOTRe, MAPTAM, communes nouvelles, etc.) ainsi que par de fortes contraintes budgétaires (baisse des dotations et montée en charge des fonds de péréquation).

