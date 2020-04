Confinement : où va l’argent des amendes ?

Coronavirus

Publié le 09/04/2020 • Par Pascale Tessier Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu prévention sécurité, Actualité Club finances, France

Les verbalisations quotidiennes pour non respect du confinement vont renflouer les caisses de l’État. Sans que soit prévu un fléchage vers une profession ou un secteur économique.

Ça coûte cher d’un côté et rapporte gros de l’autre ! Enfreindre le cadre réglementaire des sorties autorisées est passible d’une amende forfaitaire fixée -désormais- à 200€. Et à 450€ si elle est majorée. Autant y réfléchir à deux fois avant d’ouvrir la porte, sans oublier que l’objectif principal est sanitaire avant d’être financier. Et que le gouvernement incite à rester confiné plutôt qu’à sortir même pour enrichir les caisses de l’État.

Coronavirus : en cas de récidive, une amende de 200 euros

Contrairement aux demandes de certains élus comme Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie qui réclamait que « les millions d’euros des amendes servent aux soignants », ce ne sera pas le cas. Les recettes iront bien dans le budget général de l’État, en l’absence de toute ...