Questions d’actu mars 2020 : coronavirus – élections – lois d’urgence

Publié le 03/04/2020 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

Publication de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et d'une trentaine d’ordonnances prises en application de cette loi ; publication de la loi du 23 mars de finances rectificative pour 2020 ; du décret du 25 mars portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de Sécurité sociale ; l’épidémie de coronavirus aura de lourdes conséquences pour l'économie mondiale ; les compétences en matière de santé publique de l’Union européenne ; la BCE intervient à hauteur de 750 milliards d’euros pour soutenir les États et entreprises européens ; selon la Banque mondiale, tout l’enjeu est de savoir comment préserver les vies humaines et atténuer les préjudices économiques ; coronavirus et crise sanitaire : quelle sauvegarde des droits fondamentaux ? Quel encadrement pour le télétravail ? Climat : vers une aggravation des risques naturels ? Comité européen des régions ; bilan de la lutte contre la fraude fiscale en 2019 ; recourir à la « monnaie hélicoptère » ; médiation dans les services publics... les thèmes qui ont fait l'actualité en mars