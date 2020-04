Finances locales : l’essentiel de la semaine du 30 au 5 avril

Agenda

Les semaines passent et le coronavirus reste au cœur de l’actualité financière des collectivités. Ces derniers jours, cinq associations d’élus (AMF, France Urbaine, ADF, Régions de France, Villes de France) dans un courrier commun daté du 23 mars 2020, ont demandé au gouvernement de pouvoir flécher les dépenses des collectivités liées à la crise sanitaire en section d’investissement. Une entorse à la règle d’or des finances locales qui n’a pas plus au secrétaire général de l’AMF et maire de Sceaux, Philippe Laurent. Une interview à lire dans la Gazette.

Les débuts du choc financier

Le choc financier pour les collectivités ne fait que commencer. La semaine dernière, nous publiions le premier chiffrage de Michel Klopfer des pertes de recettes possibles des collectivités. L’agence de notation Fitch a révisé à la baisse les perspectives de neuf collectivités territoriales sur dix-neuf et pourrait annoncer des abaissements de notes dans les prochaines semaines. Et les départements et régions ultra-marins (et collectivités uniques) ne seront pas épargnés. La menace porte sur les baisses de fiscalité en particulier de l’octroi de mer. Le Club publie la première analyse des conséquences de cette crise sanitaire du cabinet FCL-Gérer la cité.

Bouleversement du calendrier budgétaire et fiscal

Cette semaine était également l’occasion de revenir sur les dispositions financières à retenir de la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et de l’ordonnance du 25 mars 2020 « relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ».

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : une interview de Thomas Porcher sur le risque de coupes budgétaires pour les collectivités, un billet sur le danger des impôts cycliques, un article sur les collectivités sereines face à leurs besoins de financement, une tribune d’Eric Julla sur les conséquences possibles de cette crise sanitaire sur la réforme fiscale, etc…

