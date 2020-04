Pas de protection en plus pour les agents, selon les experts sanitaires

Gestion des déchets

Publié le 03/04/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu Emploi, Actualité Club Techni.Cités, France, Toute l'actu RH

Dans un avis publié le 31 mars, le Haut conseil de la santé publique estime qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer de mesures supplémentaires pour protéger les agents dans la collecte et le tri des déchets. Il confirme aussi que les mesures existantes pour les déchets médicaux et certaines phases critiques du tri et de la collecte sont suffisantes.

L’avis que vient de publier le Haut conseil pour la santé publique (HSCP) le 31 mars 2020 était très attendu. Notamment par l’association Amorce . Car depuis le début de cette crise sanitaire, le secteur des déchets manquait d’un document technique de référence pour estimer les risques que prennent les agents de ces services publics locaux essentiels, et les moyens de les protéger. En filigrane, il y avait la crainte que les agents et salariés de ce secteur fassent jouer leur droit de retrait, compromettant la bonne marche de ce service qui joue un rôle primordial en termes de salubrité.

Les principales questions posées

Deux sujets principaux posaient question : la collecte sélective et le tri des emballages. « Dans les centres de tri, les agents sont à moins d’un mètre du tapis où se trouvent des emballages sur lesquels on sait maintenant que le coronavirus peut vivre plusieurs jours », explique Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce. Il ajoute qu’ « on trouve encore sur les chaines de tri de nombreux mouchoirs et masques, alors qu’il a bien été précisé qu’il fallait les jeter dans un sac fermé dans la poubelle grise (1) ».

Il faut également noter que ces déchets d’emballages sont jetés en vrac dans le bac jaune, ce qui fait qu’au moment où ce bac est versé dans la benne, cela peut générer des mises en suspension du virus dans l’air.

Aucune mesure additionnelle

Selon le HSCP, il n’est pas nécessaire d’appliquer de mesures complémentaires à celles qu’appliquent habituellement les agents de collecte et de tri des déchets (port de gants et de tenue de travail adaptée), en dehors des gestes barrières qui s’imposent à tous. Il attire néanmoins l’attention sur l’hygiène des mains qui « est particulièrement importante en fin de tournée, une fois les gants enlevés (…). En outre, il est important de rappeler aux agents les pratiques habituelles de distance lorsque les poubelles sont vidées dans le camion ».

Concernant la présence de masques et de gants dans les flux de collecte sélective, le HSCP estime que « le double emballage des déchets et la durée d’entreposage de 24 heures permettent de réduire fortement la viabilité du coronavirus et l’exposition des agents de la collecte et du tri des déchets ménagers », et qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer des mesures supplémentaires.

Pour les agents qui collectent les Dasri (déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés), le HCSP renvoie à son avis du 19 mars 2020, où il explique qu’il suffit de maintenir les moyens de protection (port de gants et de tenue de travail adaptée) et les règles habituelles (2)

10 000 masques nécessaires par semaine

Pour certaines opérations, la réglementation actuelle impose le port du masque : « Lors du lavage des bennes, de la manipulation des DASRI ou pour certains agents dans les incinérateurs par exemple », explique Nicolas Garnier. Pour cela, les opérateurs disposent de stocks mais il faut continuellement les renouveler. « On estime qu’il est nécessaire de disposer de 10 000 masques par semaine, principalement des FFP2 et FFP3, ainsi que des masques de type chirurgical », indique le délégué général d’Amorce. Ces chiffres ont donc été transmis au ministère pour ce secteur puissent bénéficier du stock dont dispose l’Etat.

