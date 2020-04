La commande publique tient le choc en mode dégradé

Crise sanitaire

Publié le 03/04/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Face à la paralysie de l’économie et des marchés en cours, les services de la commande publique se concentrent sur l’urgence de la crise pour aider les entreprises à tenir le coup, en remettant à plus tard le lancement de nouveaux marchés ou la conclusion des consultations en cours.

« Pas de trou d’air, mais un décalage dans le temps »… La commande publique fonctionne « au ralenti » depuis le début de la crise liée au coronavirus, « moins productive » mais en préservant ce qui peut l’être, note Vincent Vedere, directeur du patrimoine et des ressources partagées au conseil départemental du Loiret. L’avantage, c’est qu’à la différence d’autres activités, les procédures ont été dématérialisées de bout en bout depuis la fin 2018. Une aubaine, quand on se retrouve confiné et en télétravail. « On a pu continuer à gérer à distance », confirme Elodie Mao Demaimay, responsable de la commande publique à Orléans Métropole.

Des lancements décalés

Partout, le travail se concentre sur l’essentiel, l’impact de la crise sur les marchés, en décalant ou en reportant les lancements ou les consultations en cours pour ne gérer que l’indispensable. « Nous avons fait le point avec toutes les directions. Nous avons déjà reporté une dizaine de lancements et pour ceux qui étaient cours, nous avons décidé un report de 15 jours reconductible pour la remise des offres, en fonction de l’évolution du confinement. Cela concerne une quinzaine de marchés, dont deux représentent plusieurs millions d’euros », poursuit Vincent Vedere.

Selon leur degré de préparation, les services se sont adaptés plus ou moins vite. A Roanne, les agents qui n’avaient pas de PC portable ont dû emmener leur poste fixe. Au département du Cher où le télétravail n’avait pas non plus été envisagé, il a fallu une semaine pour équiper tout le monde et régler les problèmes de connexion. Et aujourd’hui encore, les accès au réseau se font par roulement, soit le matin, soit l’après midi. « On fonctionne en mode dégradé, on n’est pas à 100% », reconnaît la directrice de la commande publique Nathalie Parry.

Les entreprises au point mort

Dans la mesure du possible, un certain nombre de marchés en cours qui arrivaient à échéance vont être prolongés par des avenants pour compenser les reports, tandis qu’à l’autre bout de la chaîne, l’attribution des marchés est elle aussi perturbée. « Nous n’avons pas de solution pour réunir la commission d’appel d’offres, si bien qu’un certain nombre de problèmes risquent se poser pour nous fin avril», ajoute Nathalie Parry.

Mais les difficultés les plus criantes se situent au stade de l’exécution. De très nombreux travaux, dans le secteur des bâtiments et de la voirie, ont été suspendus à l’initiative des collectivités ou à la demande des entreprises. La situation pourrait désormais évoluer grâce aux accords passés au niveau national, mais la reprise sera sans doute très lente. « On échange actuellement avec les entreprises pour voir ce qui pourrait repartir, mais cela se fera au cas par cas », précise Elodie Mao Demaimay.

Dans le domaine des services aussi, la situation est compliquée, et peut même virer au casse tête, comme pour les transports scolaires à Roanne. « On doit établir l’indemnisation du candidat, mais elle se calcule sur la base du coût de mise à disposition des véhicules. Et dans le cas présent, il y a aussi l’impact du coût d’immobilisation des chauffeurs. Il faut donc qu’on étudie la question », précise la responsable du service achats Caroline Charnet.

Une approche rigoureuse mais bienveillante

Prolongations du délai d’exécution, remises de pénalités, etc., les services oscillent entre bienveillance et nécessité de sécuriser au maximum les décisions qui seront prises. A Bourges, Nathalie Parry fait très souvent appel à son service juridique. A Roanne, son homologue s’informe en glanant des éléments dans la presse, sur les sites internet, auprès des cabinets d’avocats… « Je travaille sur une fiche achat destinée aux collègues pour qu’ils sachent ce qu’ils peuvent faire », précise-t-elle.

Pour aider les entreprises, les collectivités sont prêtes à majorer leurs avances comme le prévoit l’ordonnance du 25 mars dernier. Au conseil départemental du Loiret, on les incite en outre à facturer et à déposer le plus vite possible leurs documents sur Choruspro pour gagner du temps sur le mandatement.

Mais la réflexion, malgré le contexte, ne se résume heureusement pas à une gestion de la crise au jour le jour. Certains, déjà, se projettent dans l’après. « On y pense, car il faut qu’on s’y prépare », relève Nathalie Parry à Bourges. Et là aussi il faudra hiérarchiser les urgences. « Quand cela va repartir, on va devoir prioriser certains chantiers par rapport à d’autres parce qu’en terme de ressources humaines, nous n’aurons pas les moyens de tout suivre en même temps », prédit-elle.

